Боливийскому вину в России предрекли крах

По его словам, в России на сегодняшний день сформировался высококонкурентный рынок вина, за место на котором боливийскому вину придется бороться с отечественными винами, а также с мастодонтами рынка - Италией, Францией и Испанией.

«Не думаю, что боливийское вино будет пользоваться особым спросом. В свои лучшие времена вина из Нового Света - ЮАР, Чили, Аргентины, Новой Зеландии, Австралии - вместе занимали всего лишь около 7% рынка. У нас были и сирийские, и тунисские вина - это очень нишевая история, даже со всеми преференциями по отношению к этим странам. В целом процесс популяризации какого-то вина довольно сложный и долгий. В России сейчас высококонкурентный рынок вина. И помимо местных признанных производителей боливийскому вину придется бороться с такими мастодонтами, как Италия, Испания, Франция и Германия. Это очень непросто, и команда, которая будет заниматься раскруткой такого вина, должна быть опытной и грамотной», - заключил эксперт.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил, что заведения общественного питания смогут добавить в меню 20% вин российского производства, однако без сложностей не обойдется, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

