Боливийскому вину в России предрекли крах
За место на рынке боливийскому вину придется бороться с отечественными винами, а также с мастодонтами рынка - Италией, Францией и Испанией, сказал НСН винный эксперт Алексей Соловьев.
Боливийское вино не будет пользоваться высоким спросом у россиян, так как на отечественном рынке высокая конкуренция, сказал в эфире НСН винный эксперт, директор лабораторного центра винного города «Белый мыс», основатель RatingTelling Алексей Соловьев.
В России появится вино из Боливии, сообщила ранее газета «Коммерсант». Петербургский импортер намерен ввозить в страну продукцию от нескольких производителей из Боливии: несколько линеек под маркой Kuhlmann от Kuhlmann & Cia, Arpay Syrah Domaine Baiza от одноименного производителя Arpay S.R.L., а также линейки вина Campos de Solana от Saiv. Российские дистрибуторы активно обращаются к латиноамериканским странам, стремясь диверсифицировать портфели на фоне повышения пошлин на вино из недружественных стран (25% с августа 2024 года). Пошлина на вина из Латинской Америки остается на уровне 12,5%. Соловьев отметил, что из Боливии будут везти самые дешевые и самые дорогие вина.
«В любой стране есть производители и достойного, и некачественного вина. Латиноамериканские позиции не назвать выдающимися на мировом рынке, они, выражаясь простыми словами, нормальные, хотя и могут быть единичные экземпляры-исключения. Конкретно у боливийских вин яркий, не тонкий вкус, что связано с особенностями их климата. Обычно из таких стран привозят самые дешевые вина, чтобы закрепиться в торговых сетях, и самые дорогие, чтобы на эксклюзивных условиях предложить их ресторанам. Вина среднего сегмента, как правило, не везут, так как их и так много на рынке, и это один из самых сложных сегментов для продажи. Все будет зависеть от политики дистрибьютора», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в России на сегодняшний день сформировался высококонкурентный рынок вина, за место на котором боливийскому вину придется бороться с отечественными винами, а также с мастодонтами рынка - Италией, Францией и Испанией.
«Не думаю, что боливийское вино будет пользоваться особым спросом. В свои лучшие времена вина из Нового Света - ЮАР, Чили, Аргентины, Новой Зеландии, Австралии - вместе занимали всего лишь около 7% рынка. У нас были и сирийские, и тунисские вина - это очень нишевая история, даже со всеми преференциями по отношению к этим странам. В целом процесс популяризации какого-то вина довольно сложный и долгий. В России сейчас высококонкурентный рынок вина. И помимо местных признанных производителей боливийскому вину придется бороться с такими мастодонтами, как Италия, Испания, Франция и Германия. Это очень непросто, и команда, которая будет заниматься раскруткой такого вина, должна быть опытной и грамотной», - заключил эксперт.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил, что заведения общественного питания смогут добавить в меню 20% вин российского производства, однако без сложностей не обойдется, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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