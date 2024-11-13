Замглавы Минсельхоза Увайдов: Выпуск винодельческой продукции РФ вырос на 14,5%

С начала текущего года суммарные объемы производства винодельческой продукции в РФ увеличились на 14,5% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и достигли уровня в 53,5 млн дал. Об этом сообщил замглавы Министерства сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

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По его словам, по итогам 2024 года Россия получит «очень неплохой» урожай винограда. Объемы сбора винограда в стране прогнозируются на уровне более чем в 800 тысяч тонн. Увайдов уверен, что виноград будет одним из лучших по качеству за последние годы.

Кроме того, прирост производства игристого Увайдов оценил в 25%, а крепленого – в 42%.

Ранее винный эксперт Антон Обрезчиков в разговоре с НСН заявил, что пошлины позволяют получать средства для господдержки отечественного виноделия, поэтому повышать их до 200% означает остаться без дополнительных средств, передает «Радиоточка НСН».

