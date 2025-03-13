«От двух тысяч рублей»: Сомелье Соловьев назвал рислинг королем белых вин

«Рислинг без преувеличения можно назвать королем белых вин. Это сорт-долгожитель. У него сложный вкусо-ароматический профиль, который с годами развивается и меняется. Рислинг особенно хорошо подходит тем, кто хочет перейти к белым сухим винам: несмотря на сложность вкусо-ароматического профиля, он яркий и понятный, этим и выделяется. Его легко узнать в слепой дегустации», — сказал Соловьев.

Сомелье добавил, что хороший рислинг не может быть дешевым вином.

«Этот сорт — не самый простой в культивировании, поэтому он не может быть дешевым. Хороший импортный рислинг начинается от 2000 рублей, российские достойные образцы и в тихом, и в игристом исполнении можно приобрести по цене от 1000 рублей», — отметил собеседник НСН.

В заключение Соловьев согласился с мнением, что лучший рислинг — немецкий.

«Немецкий рислинг — эталонный и остается таковым и в 30-летнем, и в 40-летнем возрасте, прекрасно раскрываясь с годами. Сейчас у многих стран, которые активно развивают этот сорт винограда, тоже получаются хорошие образцы, достойные внимания: у соседней Австрии, у Франции, Россия также делает успехи», — подытожил он.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил, что заведения общественного питания смогут добавить в меню 20% вин российского производства, однако без сложностей не обойдется. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

