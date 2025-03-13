«От двух тысяч рублей»: Сомелье Соловьев назвал рислинг королем белых вин
Эталонным рислингом считается немецкое вино, однако и российские виноделы выпускают удачные образцы, достойные внимания, сказал НСН Алексей Соловьев.
Рислинг вполне достоин звания короля белых вин, это сложный в культивировании и дорогой сорт-долгожитель со сложным, но ярким и понятным вкусо-ароматическим профилем. Об этом НСН заявил директор лабораторного центра винного города «Белый мыс», основатель исследовательской компании Ratingtelling Алексей Соловьев.
Международный день рислинга ежегодно отмечается 13 марта. Многие считают именно его самым подходящим вином для весны: своим ярким цветочно-фруктовым ароматом рислинг словно приманивает лето. Соловьев назвал рислинг королем белых вин.
«Рислинг без преувеличения можно назвать королем белых вин. Это сорт-долгожитель. У него сложный вкусо-ароматический профиль, который с годами развивается и меняется. Рислинг особенно хорошо подходит тем, кто хочет перейти к белым сухим винам: несмотря на сложность вкусо-ароматического профиля, он яркий и понятный, этим и выделяется. Его легко узнать в слепой дегустации», — сказал Соловьев.
Сомелье добавил, что хороший рислинг не может быть дешевым вином.
«Этот сорт — не самый простой в культивировании, поэтому он не может быть дешевым. Хороший импортный рислинг начинается от 2000 рублей, российские достойные образцы и в тихом, и в игристом исполнении можно приобрести по цене от 1000 рублей», — отметил собеседник НСН.
В заключение Соловьев согласился с мнением, что лучший рислинг — немецкий.
«Немецкий рислинг — эталонный и остается таковым и в 30-летнем, и в 40-летнем возрасте, прекрасно раскрываясь с годами. Сейчас у многих стран, которые активно развивают этот сорт винограда, тоже получаются хорошие образцы, достойные внимания: у соседней Австрии, у Франции, Россия также делает успехи», — подытожил он.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил, что заведения общественного питания смогут добавить в меню 20% вин российского производства, однако без сложностей не обойдется. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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