«Задирают цены»: ПИК заподозрили в намеренном недопуске других интернет-провайдеров
DDos-атакам может подвергнуться любой интернет-провайдер, но в таком случае у людей должен быть еще один оператор, монополия здесь недопустима, заявил НСН Денис Кусков.
В самом начале у строительной компании может быть всего один интернет-провайдер, однако потом она должна допускать и других, а если так не происходит, то отсутствие конкуренции позволяет задирать цены и оставляет людей без интернета в случае ЧП. Об этом в беседе с НСН рассказал глава агентства TelecomDaily Денис Кусков.
В пятницу, 21 марта, у единственного провайдера в многоэтажках застройщика ПИК Lovit произошел массовый сбой. Причиной стала сильнейшая DDoS-атака. У многих абонентов (всего их около 200 тысяч) интернет не удалось починить до сих пор. По словам жителей, они уже несколько раз пытались добиться допуска других провайдеров, однако каждый раз получали отказ. В ФАС уже сообщили, что проведут проверку в связи с публикациями о недопуске других провайдеров в ЖК ПИК.
«Есть так называемые карманные операторы, которые рождаются в строительных компаниях. Сейчас ситуация должна поменяться, потому что в самом начале действительно интернет-провайдер бывает один, но потом туда приходят другие игроки. Для этого есть определенные изменения в нормативно-правовых документах, которые позволяют другим операторам входить в жилые дома, но при наличии технической возможности. Это главный аспект. То есть, если эта возможность есть, то, вероятно, компания специально не дает никому приходить. Это, конечно, не очень хорошо, потому что, во-первых, это влияет на конкуренцию - можно задирать цены. Во-вторых, случаются вот такие ситуации, когда оператор выходит из строя, и нет возможности предоставления услуг. Надо понять, по каким причинам там до сих пор представлен только один оператор. DDos-атаки могут быть на любого игрока, но сам принцип монополизма в текущих условиях неправильный», - рассказал он.
Ранее стало известно, что в России произошел сбой в работе интернет-сервисов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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