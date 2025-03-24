«Задирают цены»: ПИК заподозрили в намеренном недопуске других интернет-провайдеров

В самом начале у строительной компании может быть всего один интернет-провайдер, однако потом она должна допускать и других, а если так не происходит, то отсутствие конкуренции позволяет задирать цены и оставляет людей без интернета в случае ЧП. Об этом в беседе с НСН рассказал глава агентства TelecomDaily Денис Кусков.

В пятницу, 21 марта, у единственного провайдера в многоэтажках застройщика ПИК Lovit произошел массовый сбой. Причиной стала сильнейшая DDoS-атака. У многих абонентов (всего их около 200 тысяч) интернет не удалось починить до сих пор. По словам жителей, они уже несколько раз пытались добиться допуска других провайдеров, однако каждый раз получали отказ. В ФАС уже сообщили, что проведут проверку в связи с публикациями о недопуске других провайдеров в ЖК ПИК.