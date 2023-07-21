Бондарев: Совфед готов рассмотреть подъем нижней планки призывного возраста до 21 года

Российские сенаторы готовы вслед за Госдумой рассмотреть закон о возрасте призывников, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева.

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Рассмотрение увеличения нижней планки призывника до 21 года может пройти 28 июля, отметил Бондарев.

По его словам, это возможно в случае, если депутаты Госдумы успеют принять законопроект не позднее 27 июля.

Ранее Сергей Липовой заявил НСН, что решение Госдумы не поднимать нижний предел призывного возраста до 21 года отражает желания общества.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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