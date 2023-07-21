Бондарев: Совфед готов рассмотреть подъем нижней планки призывного возраста до 21 года
21 июля 202319:21
Российские сенаторы готовы вслед за Госдумой рассмотреть закон о возрасте призывников, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева.
Рассмотрение увеличения нижней планки призывника до 21 года может пройти 28 июля, отметил Бондарев.
По его словам, это возможно в случае, если депутаты Госдумы успеют принять законопроект не позднее 27 июля.
Ранее Сергей Липовой заявил НСН, что решение Госдумы не поднимать нижний предел призывного возраста до 21 года отражает желания общества.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru