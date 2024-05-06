В палате представителей США не исключили отправку войск на Украину

США могут вмешаться в конфликт на Украине и направить туда свои войска. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей американского Конгресса Хаким Джеффрис, сообщает CBS News.

Глава Госдепа Блинкен выступил против отправки войск на Украину

По словам политика, Вашингтон не может «позволить Украине пасть».

«Если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими», — указал Джеффрис.

Демократ считает, что в случае победы на Украине Россия «не остановится» и якобы будет угрожать государствам НАТО.

Ранее в Белом доме заявили о немедленном начале переброски дополнительной военной помощи США Киеву, чтобы «восполнить время, потерянное в критический момент», напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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