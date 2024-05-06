В палате представителей США не исключили отправку войск на Украину
США могут вмешаться в конфликт на Украине и направить туда свои войска. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей американского Конгресса Хаким Джеффрис, сообщает CBS News.
По словам политика, Вашингтон не может «позволить Украине пасть».
«Если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими», — указал Джеффрис.
Демократ считает, что в случае победы на Украине Россия «не остановится» и якобы будет угрожать государствам НАТО.
Ранее в Белом доме заявили о немедленном начале переброски дополнительной военной помощи США Киеву, чтобы «восполнить время, потерянное в критический момент», напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru