В палате представителей США не исключили отправку войск на Украину

По словам политика, Вашингтон не может «позволить Украине пасть».

«Если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими», — указал Джеффрис.

Демократ считает, что в случае победы на Украине Россия «не остановится» и якобы будет угрожать государствам НАТО.

Ранее в Белом доме заявили о немедленном начале переброски дополнительной военной помощи США Киеву, чтобы «восполнить время, потерянное в критический момент», напоминает телеканал «360».

