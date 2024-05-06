СМИ: Бритни Спирс может вернуться под опеку после драки в отеле

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс может вернуться под опеку после драки с бойфрендом Полом Солизом, сообщает TMZ со ссылкой на окружение певицы.

Бритни Спирс урегулировала дело об опекунстве со своим отцом

По данным портала, ее психическое здоровье вызывает беспокойство родственников. «Ее психическое состояние находится на уровне, который был до опекунства», — заявил один из собеседников.

Драка произошла 1 мая. Влюбленные подрались в отеле Chateau Marmont. По словам очевидцев, Спирс много кричала и плакала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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