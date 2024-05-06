СМИ: Бритни Спирс может вернуться под опеку после драки в отеле

По данным портала, ее психическое здоровье вызывает беспокойство родственников. «Ее психическое состояние находится на уровне, который был до опекунства», — заявил один из собеседников.

Драка произошла 1 мая. Влюбленные подрались в отеле Chateau Marmont. По словам очевидцев, Спирс много кричала и плакала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

