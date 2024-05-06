СМИ: Бритни Спирс может вернуться под опеку после драки в отеле
6 мая 202405:35
Американская поп-исполнительница Бритни Спирс может вернуться под опеку после драки с бойфрендом Полом Солизом, сообщает TMZ со ссылкой на окружение певицы.
По данным портала, ее психическое здоровье вызывает беспокойство родственников. «Ее психическое состояние находится на уровне, который был до опекунства», — заявил один из собеседников.
Драка произошла 1 мая. Влюбленные подрались в отеле Chateau Marmont. По словам очевидцев, Спирс много кричала и плакала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru