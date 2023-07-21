Новые нормы призывного возраста заработают с весеннего призыва 2024 года
Новые нормы призывного возраста срочной службы начнут действовать с весеннего призыва 2024 года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.
Парламентарий подчеркнул, что изменения не коснутся осеннего призыва в текущем году.
«Те, кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, они под действие нового закона с 1 января 2024 года не подпадают», — указал Картаполов.
Ранее думский комитет по обороне поддержал ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста поправку, согласно которой границы призывного возраста составят от 18 до 30 лет, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru