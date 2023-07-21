Новые нормы призывного возраста заработают с весеннего призыва 2024 года

Парламентарий подчеркнул, что изменения не коснутся осеннего призыва в текущем году.

«Те, кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, они под действие нового закона с 1 января 2024 года не подпадают», — указал Картаполов.

Ранее думский комитет по обороне поддержал ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста поправку, согласно которой границы призывного возраста составят от 18 до 30 лет, пишет RT.

