Председатель КНР призвал создать независимое палестинское государство

Создание палестинского государства является основополагающим условием решения конфликта вокруг Палестины и Израиля, заявил изданию Le Figaro председатель КНР Си Цзиньпин.

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По его словам, фундаментальное решение – создание независимого палестинского государства. Как считает китайский лидер, постоянная нестабильность в регионе объясняется, в том числе, «непрекращающимся размыванием решения путем создания двух государств» и отсутствием эффективного применения резолюций ООН.

Ранее премьер Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что страна готова защищать себя, даже если из-за внешнего давления он останется в полном одиночестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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