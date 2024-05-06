Председатель КНР призвал создать независимое палестинское государство

По его словам, фундаментальное решение – создание независимого палестинского государства. Как считает китайский лидер, постоянная нестабильность в регионе объясняется, в том числе, «непрекращающимся размыванием решения путем создания двух государств» и отсутствием эффективного применения резолюций ООН.

Ранее премьер Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что страна готова защищать себя, даже если из-за внешнего давления он останется в полном одиночестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

