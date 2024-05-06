«Сто лет тому вперед» вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ

Российская кинокартина «Сто лет тому вперёд» вновь возглавила кинопрокат в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщает kinobusiness.com.

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Лента принесла создателям 142,2 миллиона рублей.

На втором месте фильм «Всемирный потоп» с Бенедиктом Камбербэтчем, который заработал 22,6 миллиона рублей. Замыкает тройку музыкальный фильм «Летучий корабль» со сборами 19,1 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что сиквел фильма «Летучий корабль» выйдет осенью 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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