Генерал Ходжес: НАТО откажется давать оружие Украине, если в ВСУ будет мало людей

При недостаточном количестве мобилизованных на Украине страны Североатлантического альянса могут отказаться поставлять Киеву вооружение, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление отставного генерала НАТО Бена Ходжеса.

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Он назвал невероятным тот факт, что Киев до сих пор не поменял кадровую систему, «чтобы создать армию необходимых размеров». Если большинство украинцев не пожелают воевать в рядах Вооруженных сил Украины, то страна рискует потерять военную поддержку НАТО в виде поставок оружия.

Ходжес удивился, что на Украине лишь недавно был снижен призывной возраст с 27 до 25 лет. Он отметил, что в США и большинстве стран Европы возраст призыва начинается с 18-19 лет.

Ранее Минобороны Украины отказалось от мобилизации граждан с 18 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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