Генерал Ходжес: НАТО откажется давать оружие Украине, если в ВСУ будет мало людей
При недостаточном количестве мобилизованных на Украине страны Североатлантического альянса могут отказаться поставлять Киеву вооружение, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление отставного генерала НАТО Бена Ходжеса.
Он назвал невероятным тот факт, что Киев до сих пор не поменял кадровую систему, «чтобы создать армию необходимых размеров». Если большинство украинцев не пожелают воевать в рядах Вооруженных сил Украины, то страна рискует потерять военную поддержку НАТО в виде поставок оружия.
Ходжес удивился, что на Украине лишь недавно был снижен призывной возраст с 27 до 25 лет. Он отметил, что в США и большинстве стран Европы возраст призыва начинается с 18-19 лет.
Ранее Минобороны Украины отказалось от мобилизации граждан с 18 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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