Генерал Ходжес: НАТО откажется давать оружие Украине, если в ВСУ будет мало людей

Он назвал невероятным тот факт, что Киев до сих пор не поменял кадровую систему, «чтобы создать армию необходимых размеров». Если большинство украинцев не пожелают воевать в рядах Вооруженных сил Украины, то страна рискует потерять военную поддержку НАТО в виде поставок оружия.

Ходжес удивился, что на Украине лишь недавно был снижен призывной возраст с 27 до 25 лет. Он отметил, что в США и большинстве стран Европы возраст призыва начинается с 18-19 лет.

Ранее Минобороны Украины отказалось от мобилизации граждан с 18 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

