В Свердловской области школы и детсады закрыли из-за мощного снегопада
6 мая 202406:02
В городе Дегтярск Свердловской области приостановлен образовательный процесс в школах и детских садах, сообщает «РЕН ТВ».
Это связано с сильным снегопадом. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. Из-за сильных осадков в регионе начались проблемы с электричеством, водо- и теплоснабжением. Работы по восстановлению линий электропередач ведутся в круглосуточном режиме.
Кроме того, в Свердловской области из-за снегопада задержали семь пассажирских поездов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru