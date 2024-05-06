В Свердловской области школы и детсады закрыли из-за мощного снегопада

В городе Дегтярск Свердловской области приостановлен образовательный процесс в школах и детских садах, сообщает «РЕН ТВ».

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Это связано с сильным снегопадом. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. Из-за сильных осадков в регионе начались проблемы с электричеством, водо- и теплоснабжением. Работы по восстановлению линий электропередач ведутся в круглосуточном режиме.

Кроме того, в Свердловской области из-за снегопада задержали семь пассажирских поездов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Свердловская ОбластьСнегопад

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