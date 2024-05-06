В Свердловской области школы и детсады закрыли из-за мощного снегопада

Это связано с сильным снегопадом. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. Из-за сильных осадков в регионе начались проблемы с электричеством, водо- и теплоснабжением. Работы по восстановлению линий электропередач ведутся в круглосуточном режиме.

Кроме того, в Свердловской области из-за снегопада задержали семь пассажирских поездов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

