СМИ: В России растет число жалоб на таксистов-извращенцев
В России растет количество жалоб на таксистов с сексуальными девиациями, сообщают «Известия».
Спектр извращений широк: от публичной мастурбации до откровенных домогательств. В апреле в подмосковных Химках и на юго-востоке столицы таксисты мастурбировали на глазах пассажирок во время движения. Многие извращенцы состоят в тематических порночатах и могут негласно снимать реакцию пассажиров, чтобы затем выложить в Сеть.
Как заявил психиатр, сексопатолог Алексей Вилков, особенно это может негативно повлиять на молодых людей, а у подростков вызвать серьезную психологическую травму, которую потребуется лечить у специалиста.
Юристы считают, что бороться с извращениями нужно с помощью закона. Такие действия могут быть квалифицированы по статьям Кодекса об административных правонарушениях.
Ранее в России ограничили время работы таксистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В России растет число жалоб на таксистов-извращенцев
- Генерал Ходжес: НАТО откажется давать оружие Украине, если в ВСУ будет мало людей
- В Свердловской области школы и детсады закрыли из-за мощного снегопада
- СМИ: Бритни Спирс может вернуться под опеку после драки в отеле
- Украинцы начали вступать в движения сопротивления ВСУ
- «Сто лет тому вперед» вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ
- Председатель КНР призвал создать независимое палестинское государство
- Нетаньяху: Никакое давление не остановит Израиль
- СМИ: Байден может отказаться от участия в выборах в пользу Мишель Обамы
- На Украине заявили, что ущерб от ударов по инфраструктуре превышает $1 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru