Минцифры расширит сведения о пользователях для передачи силовикам
Минцифры планирует расширить перечень данных о пользователях, которые ресурсы в Сети должны сохранять для силовиков и передавать по их требованию. Об этом пишет Forbes со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.
Министерство предложило дополнить список информации, которую должны сохранять организаторы ее хранения (ОРИ — лицо, владеющее порталом с возможностью коммуникации между пользователями), номером сетевого порта пользователя и ресурса ОРИ, пишет Ura.ru. Отмечается, что сетевой порт — числовой идентификатор программы либо процесса, обслуживающих сетевые соединения на определенном IP-адресе.
Данные об IP-адресах юзеров и ресурсов уже сохраняются в рамках исполнения закона о «суверенном Рунете». Сохранение расширенных сведений позволит точнее установить разместившего или распространившего незаконный контент пользователя. По данным Минцифры, функционал распространенных программ для серверов предусматривает «протоколирование сведений о сетевых адресах и портах клиента и сервера».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru