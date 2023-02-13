Большинство россиян выступили за запрет для чиновников и депутатов отдыха за границей

Больше половины россиян считают, что депутатам и чиновникам нужно законодательно запретить выезжать на отдых за границу во время СВО. Таковы результаты опроса, проведенного аналитиками портала SuperJob.

По их данным, 60% опрошенных выступают за такой запрет. Еще 15% считают, что каждый имеет право ездить, куда хочет. 8% высказались, что запрещать ничего не стоит и пусть чиновники «покажут, кто чего стоит». 17% респондентов затруднились с ответом.