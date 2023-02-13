Большинство россиян выступили за запрет для чиновников и депутатов отдыха за границей
Больше половины россиян считают, что депутатам и чиновникам нужно законодательно запретить выезжать на отдых за границу во время СВО. Таковы результаты опроса, проведенного аналитиками портала SuperJob.
По их данным, 60% опрошенных выступают за такой запрет. Еще 15% считают, что каждый имеет право ездить, куда хочет. 8% высказались, что запрещать ничего не стоит и пусть чиновники «покажут, кто чего стоит». 17% респондентов затруднились с ответом.
Наиболее часто участники опроса высказывали мнение, что «за границей все что угодно может произойти, от провокаций до вербовки». А наибольшее число сторонников запрета на выезд госслужащих оказалось среди россиян старших возрастных групп (от 45 лет), людей с высокими доходами (от 80 тыс. руб.). Кроме того, мужчины одобряют инициативу чаще женщин.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в начале февраля направил письмо в Госдуму с просьбой на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам РФ во время проведения СВО на Украине выезжать на отдых за пределы России. Зампредседателя Госдумы Сергей Неверов заявил в беседе с НСН, что уже принято решение, записанное в регламенте, если депутату предстоит выезд, то нужно уведомить председателя Госдумы, либо профильную комиссию о необходимости выезда.
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