«Не надо громоздить»: Депутаты поспорили с Пригожиным о запрете выезда за границу

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв назвал заслуживающими внимания инициативы об ограничении выезда чиновников за границу во время специальной военной операции. Пискарёв добавил, что обсуждение целесообразности внесения соответствующих изменений в законодательство пройдёт в ближайшее время.

Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов также отреагировал на предложение Пригожина. Он заявил в беседе с НСН, что уже принято решение, записанное в регламенте, если депутату предстоит выезд, то нужно уведомить председателя Госдумы, либо профильную комиссию о необходимости выезда.

«Вообще считаю, во время СВО какие-либо выезды естественно должны иметь серьезные ограничения для депутатов, чиновников», - сказал Неверов.



Другой собеседник НСН зампред думского комитета по экономической политике Николай Арефьев в ответ на предложение Пригожина призвал все-таки не громоздить законов.

«Должна быть инструкция или указание: не выезжать, не надо громоздить законов, уже со счетов сбились. Я давно возмущаюсь тем, что у нас нормы нравственности уступили нормам законов, что должно быть естественным и правильным, у нас начинают подводить под нормы законов. Это должно быть само собой разумеющее. Я не возражаю, что чиновникам, министрам, депутатам надо запретить выезды за границу», - отметил Арефьев.

Парламентарий также пояснил, что в КПРФ прямого запрета на выезд за границу не вводили.

А заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко в беседе с НСН высказался на этот счет более категорично. Он отметил, что депутатам, которые на фоне спецоперации выкладывают фото с заграничных курортов, не место в политике.