«Не надо громоздить»: Депутаты поспорили с Пригожиным о запрете выезда за границу

Основатель ЧВК «Вагнер» призвал запретить чиновникам во время проведения СВО выезжать на отдых за пределы России, депутаты считают, что запретами делу не поможешь. 

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне направил письмо в Госдуму с просьбой на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам РФ во время проведения СВО на Украине выезжать на отдых за пределы России.

Письмо Пригожина председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву опубликовала пресс-служба в Telegram-канале.

Он также призвал «законодательно закрепить их ответственность за аморальное поведение, выраженное в показных тратах и злоупотреблении предметами роскоши».

Пригожин отметил, что поездки чиновников и депутатов на заграничный отдых во время спецоперации наносят ущерб репутации власти страны, а также раскалывают общество. Также Пригожин указал на риски, которые связаны с работой западных спецслужб.

Неверов ответил Пригожину на инициативу запрета выезда за границу

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв назвал заслуживающими внимания инициативы об ограничении выезда чиновников за границу во время специальной военной операции. Пискарёв добавил, что обсуждение целесообразности внесения соответствующих изменений в законодательство пройдёт в ближайшее время.

Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов также отреагировал на предложение Пригожина. Он заявил в беседе с НСН, что уже принято решение, записанное в регламенте, если депутату предстоит выезд, то нужно уведомить председателя Госдумы, либо профильную комиссию о необходимости выезда.

«Вообще считаю, во время СВО какие-либо выезды естественно должны иметь серьезные ограничения для депутатов, чиновников», - сказал Неверов.

Другой собеседник НСН зампред думского комитета по экономической политике Николай Арефьев в ответ на предложение Пригожина призвал все-таки не громоздить законов.

«Должна быть инструкция или указание: не выезжать, не надо громоздить законов, уже со счетов сбились. Я давно возмущаюсь тем, что у нас нормы нравственности уступили нормам законов, что должно быть естественным и правильным, у нас начинают подводить под нормы законов. Это должно быть само собой разумеющее. Я не возражаю, что чиновникам, министрам, депутатам надо запретить выезды за границу», - отметил Арефьев.

Парламентарий также пояснил, что в КПРФ прямого запрета на выезд за границу не вводили.

А заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко в беседе с НСН высказался на этот счет более категорично. Он отметил, что депутатам, которые на фоне спецоперации выкладывают фото с заграничных курортов, не место в политике.

Депутат Ревенко: Чиновникам, которые выкладывают фото с курортов, не место в политике

После скандалов с новогодними фото депутатов, отдохнувших за границей, власти ряда регионов запретили чиновникам и депутатам выезжать за пределы России. Об этом пишет газета «Коммерсант». Официальный запрет ввести не могут, однако в ряде регионов введена «настоятельная рекомендация» по поводу таких поездок.

Ревенко отметил, что во фракции «Единая Россия» подобных ограничений также принято не было.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил НСН, что деятельность чиновников и депутатов предполагает рабочие поездки за границу, отменять их нельзя, однако отдых за рубежом во время спецоперации действительно неприемлем.

«В такой ситуации ездить отдыхать на дорогие курорты для депутатов действительно непозволительно, но не юридически, а этически. Считаю, что оценку работы депутата должны давать, прежде всего, его избиратели. Что касается меня, я отдыхать за границу не езжу не только в такой, но и во многих других ситуациях», — сказал Смолин.

В новогодние праздники широкое обсуждение вызвали заграничные отпуска двух региональных депутатов. Сначала в сети появилось видео из Мексики, на котором депутат курской облдумы Максим Васильев наливает в стакан пиво и поздравляет всех с Новым годом. Также вопросы появились после селфи депутата вологодского парламента Дениса Долженко, которое он сделал на фоне высоток в Дубае.

Пригожин призвал запретить чиновникам выезжать из страны во время СВО

Записавший новогодний «видеопривет» из Мексики курский депутат Максим Васильев явился на линию соприкосновения. Новое видео он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». На кадрах бывший депутат одет в рабочую куртку, камуфляжные штаны и берцы.

После своего видео из Мексики Васильев лишился должности зампредседателя комитета областной думы по бюджету, налогам и экономическому развитию.

Законодательное собрание Вологодской области освободило от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности отдохнувшего в Дубае депутата Дениса Долженко. Однако полномочия депутата он сохранил.


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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ГосдумаСпецоперацияЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"
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