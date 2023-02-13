Курский губернатор призвал чиновников не ездить в отпуска за границу

Губернатор Курской области Роман Старовойт посоветовал главам районов и муниципалитетов не проводить отпуска за границей. Он также раскритиковал тех из них, кто планировал отдыхать две-три недели.

Глава региона в ходе оперативного совещания заявил, что «это чересчур», уходить в отпуск он советует не больше чем на неделю. А проведение его за границей, по мнению Старовойта, «вообще недопустимо».

Курский губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли электроподстанцию в Теткино

Курский губернатор уточнил, что сотрудники регионального правительства подобных рекомендаций придерживаются, заявления на длинные отпуска поступают от руководителей районного и муниципального уровня.

В минувшую пятницу Роман Старовойт в своём Telegram-канале заявил, что в Глушковском районе российские военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ. Он призвал жителей к спокойствию.

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ФОТО: пресс-служба Правительства и губернатора Курской области
ТЕГИ:ОтпускЧиновникиКурская Область
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