Курский губернатор призвал чиновников не ездить в отпуска за границу
Губернатор Курской области Роман Старовойт посоветовал главам районов и муниципалитетов не проводить отпуска за границей. Он также раскритиковал тех из них, кто планировал отдыхать две-три недели.
Глава региона в ходе оперативного совещания заявил, что «это чересчур», уходить в отпуск он советует не больше чем на неделю. А проведение его за границей, по мнению Старовойта, «вообще недопустимо».
Курский губернатор уточнил, что сотрудники регионального правительства подобных рекомендаций придерживаются, заявления на длинные отпуска поступают от руководителей районного и муниципального уровня.
В минувшую пятницу Роман Старовойт в своём Telegram-канале заявил, что в Глушковском районе российские военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ. Он призвал жителей к спокойствию.
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