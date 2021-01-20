Большинство россиян выступили против COVID-паспортов
Больше половины россиян - 59% - выступили против введения COVID-паспортов для переболевших COVID-19 или вакцинированных. Таковы результаты опроса, проведенного порталом SuperJob.
Только 12% респондентов такую инициативу поддержали. Еще 29% респондентов затруднились с ответом, передает РБК.
Отмечается, что среди людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, либо переболевших, противников COVID -паспортов больше, чем его сторонников (55 и 18% соответственно).
Среди аргументов, которые противники инициативы называют, - то, что информация о наличии антител относится к врачебной тайне. Кроме того, такие паспорта они считают проявлением дискриминации, пишет «Газета.ру».
Первой в России решила ввести COVID-паспорта Башкирия. Поддержал такую инициативу глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, сообщает телеканал «360».
Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН выступил против введения COVID-паспортов.
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