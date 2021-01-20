Большинство россиян выступили против COVID-паспортов

Среди аргументов, которые противники инициативы называют, - то, что информация о наличии антител относится к врачебной тайне. Кроме того, такие паспорта они считают проявлением дискриминации, пишет «Газета.ру».

Первой в России решила ввести COVID-паспорта Башкирия. Поддержал такую инициативу глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, сообщает телеканал «360».

Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН выступил против введения COVID-паспортов.

