СМИ: Мерц покинул переговоры Зеленского с Уиткоффом
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц покинул встречу президента Украины Владимира Зеленского с представителями США в Берлине вскоре после приветственной части, сообщает Die Welt.
Переговоры с участием спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера продолжились без него. Изначально германский канцлер присутствовал за столом переговоров вместе с украинской делегацией.
Американская делегация была замечена в Берлине ранее в тот же день. Точная повестка и детали состоявшейся встречи официально не раскрываются.
Ранее стало известно, что Зеленский готов отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
