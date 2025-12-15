СМИ: Мерц покинул переговоры Зеленского с Уиткоффом

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц покинул встречу президента Украины Владимира Зеленского с представителями США в Берлине вскоре после приветственной части, сообщает Die Welt.

Зеленский: Шанс на мирное урегулирование на Украине сейчас значителен

Переговоры с участием спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера продолжились без него. Изначально германский канцлер присутствовал за столом переговоров вместе с украинской делегацией.

Американская делегация была замечена в Берлине ранее в тот же день. Точная повестка и детали состоявшейся встречи официально не раскрываются.

Ранее стало известно, что Зеленский готов отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

