Появилось видео с разваливающемся в небе Ан-22 под Иваново
15 декабря 202501:01
На видео попало падение военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей», сообщает Telegram-канал Mash.
Кадры были сняты камерами коттеджного посёлка. При крушении борт развалился пополам в воздухе. Это произошло до того, как лайнер упал в воду.
Ан-22 «Антей», упавший в Уводьское водохранилище в Ивановской области, находится на пятиметровой глубине. Борт принадлежал Минобороны, в результате авиакатастрофы погиб экипаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
