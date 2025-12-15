Появилось видео с разваливающемся в небе Ан-22 под Иваново

На видео попало падение военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей», сообщает Telegram-канал Mash.

Экипаж упавшего в Ивановской области Ан-22 погиб

Кадры были сняты камерами коттеджного посёлка. При крушении борт развалился пополам в воздухе. Это произошло до того, как лайнер упал в воду.

Ан-22 «Антей», упавший в Уводьское водохранилище в Ивановской области, находится на пятиметровой глубине. Борт принадлежал Минобороны, в результате авиакатастрофы погиб экипаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

