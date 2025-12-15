Премьер Финляндии анонсировал обсуждение укрепления обороны для защиты от РФ

На саммите в Хельсинки лидеры ряда стран Евросоюза обсудят усиление обороны на восточном фланге, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.

В Финляндии допустили частичное открытие границы с Россией

Встреча нацелена на выработку конкретных мер по защите от России, которую он назвал постоянной угрозой. Совещание, запланированное на 16 декабря, соберет глав государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Участники планируют согласовать совместные действия в оборонной сфере и сформировать единую позицию внутри ЕС для обращения за финансированием. Средства, как сообщил Орпо, предполагается направить на проекты в области защиты границ, ПВО, обнаружения беспилотников и развития сухопутных войск стран-участниц инициативы.

Ранее стало известно, что Финляндия рассматривает создание особой экономической зоны у границы с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

