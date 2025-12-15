Появилось фото с последствиями ракетного удара по Белгороду

Белгород подвергся ракетному обстрелу, в результате которого повреждены объекты городской инфраструктуры, сообщают «Известия».

Три человека пострадали после попадания БПЛА в многоэтажку в Твери

Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, удар был нанесен со стороны Вооруженных сил Украины. По его данным, жертв среди гражданского населения нет.

Повреждения инфраструктуры являются серьезными. В ряде жилых домов — в шести многоквартирных и одном частном — выбиты оконные стекла. Для ликвидации последствий на место происшествия выехали аварийно-спасательные службы.

Глава региона также опубликовал фотографию, на которой над городом виден столб густого дыма.

Ранее шесть взрослых и ребенок пострадали при атаке дрона ВСУ по дому в Твери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АтакаВСУБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры