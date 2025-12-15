Появилось фото с последствиями ракетного удара по Белгороду
Белгород подвергся ракетному обстрелу, в результате которого повреждены объекты городской инфраструктуры, сообщают «Известия».
Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, удар был нанесен со стороны Вооруженных сил Украины. По его данным, жертв среди гражданского населения нет.
Повреждения инфраструктуры являются серьезными. В ряде жилых домов — в шести многоквартирных и одном частном — выбиты оконные стекла. Для ликвидации последствий на место происшествия выехали аварийно-спасательные службы.
Глава региона также опубликовал фотографию, на которой над городом виден столб густого дыма.
Ранее шесть взрослых и ребенок пострадали при атаке дрона ВСУ по дому в Твери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
