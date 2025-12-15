СМИ: ЦРУ потеряло в Гималаях генератор на плутонии

После первых ядерных испытаний Китая в 1964 году США инициировали рискованную шпионскую операцию в Гималаях, сообщает The New York Times.

В 1965 году команда альпинистов из США и Индии, отобранные ЦРУ, возглавляемая Барри Бишопом из National Geographic, едва не достигла вершины Нанда-Деви (7816 м) с аппаратурой для перехвата радиосигналов. Спасаясь от внезапной бури, они были вынуждены оставить на горе портативный генератор, питавшийся высокорадиоактивным плутонием-238. Миссия была провалена.

Когда в 1966 году группа вернулась, генератора на месте не оказалось. Опасность загрязнения ключевых водных артерий Азии игнорировалась. Власти США и Индии долгое время хранили случившееся в тайне, а сам факт инцидента был засекречен до 1978 года. Недавняя находка архивов Бишопа вновь подняла вопрос о местонахождении опасного артефакта, который до сих пор может таиться где-то в гималайских ледниках.

Ранее после раскрытия личности агента ЦРУ в разведке США усилились разногласия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьИндияКитайСШАЦРУ

Горячие новости

Все новости

партнеры