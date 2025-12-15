Исследование: Молодежь в РФ отличается низкой общественно-политической активностью

Согласно результатам исследования, проведенного специалистами РАНХиГС и ФНИСЦ РАН, для российской молодежи характерен низкий уровень общественно-политической активности при сохранении определенного интереса к политической сфере, сообщает «Коммерсант».

«Снимают в соцсетях»: Почему молодежь не идет работать в кино

К факторам, ограничивающим активность, исследователи относят низкий индекс оптимизма и доверия к власти, а также сокращение доли молодых людей, разделяющих базовые ценности и стремящихся к успеху в рамках социальных стандартов. Ключевой проблемой признается фрагментарность государственной молодежной политики.

В экспертной среде звучат предложения по корректировке курса, включая социализацию с детства, создание структур для вовлечения молодежи по аналогии с комсомолом.

Ранее в Совфеде заявили, что важно воспитывать у молодежи чувство ответственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Олег Елков
ТЕГИ:ПолитикаМолодежь

Горячие новости

Все новости

партнеры