Исследование: Молодежь в РФ отличается низкой общественно-политической активностью
Согласно результатам исследования, проведенного специалистами РАНХиГС и ФНИСЦ РАН, для российской молодежи характерен низкий уровень общественно-политической активности при сохранении определенного интереса к политической сфере, сообщает «Коммерсант».
К факторам, ограничивающим активность, исследователи относят низкий индекс оптимизма и доверия к власти, а также сокращение доли молодых людей, разделяющих базовые ценности и стремящихся к успеху в рамках социальных стандартов. Ключевой проблемой признается фрагментарность государственной молодежной политики.
В экспертной среде звучат предложения по корректировке курса, включая социализацию с детства, создание структур для вовлечения молодежи по аналогии с комсомолом.
Ранее в Совфеде заявили, что важно воспитывать у молодежи чувство ответственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
