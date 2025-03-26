Село Большие Кабаны просит помочь школьникам, а дом в Знаменском превратился в решето

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Пятитысячный поселок Знаменское находится в 400 километрах от Омска, до древнейшего города области, Тары около 50 километров. При этом до местных властей людям - как до космоса.

Трехэтажный дом на улице Курченко второй год страдает от потопов. Его жители вынуждены часами сидеть с детьми в промокших квартирах в темноте и холоде, однако им никак не могут залатать крышу.

«Мы живем с ребенком в квартире на третьем этаже, купили ее год назад. При этом, когда тает снег или идет дождь, течет крыша и заливает все квартиры, которые находятся на верхнем этаже. Трехэтажка старая, у всех коротит счетчик. Приходит электрик и либо врубает электричество и говорит: пускай коротит, ничего страшного, либо уходит и говорит: значит не будет света, пока не высохнет все. То есть мы не будем вам делать свет, пока не сделают капитальный ремонт крыши. А старший по дому говорит, что у нас нет ресурсов на то, чтобы сделать крышу, потому что нужно 3 миллиона, а у нас их нет», - рассказал НСН один из жителей проблемного дома.

По его словам, люди уже две недели вынуждены сидеть без тепла и света, либо спасаться бегством.

«Сейчас снег тает и мы уже две недели сидим без света. Включаем на два часа, когда нужно что-то приготовить, потому что проблемы еще и с отоплением. Централизованного отопления нет, есть только газ или электрический котел. Газ отключен в Знаменском районе, получается отопление на электричестве. Соответственно, когда проблемы со светом, отключается и отопление. Когда на улице ноль градусов, в квартире плюс 10 и по стенам бежит вода, которую приходится вытирать с пола. Хорошо, что у нас есть бабушка, у которой есть дом, и приходится туда убегать, погреться. Жить приходится между двумя домами и ждать, пока высохнет стена», - посетовал собеседник НСН.

Мы попросили губернатора Омской области Виталия Хоценко помочь жителям Знаменского.

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Ну а в Татарстане другая проблема. В прошлом году в селе Усады Лаишевского района открыли огромный лицей на 1500 человек, куда ринулись дети из окрестных деревень. Изначально их возили на больших автобусах, однако в марте они превратились в «пазики» и «Газели», мест в которых хватает не всем. В итоге дети вынуждены вставать на два часа раньше, а возвращаться домой на два часа позже.

«У нас в сентябре открыли большой лицей на полторы тысячи учеников, туда набирали детей со всех ближайших поселков. Самое большое количество детей получилось именно из наших поселков, Большие и Малые Кабаны. Изначально было восемь больших автобусов "Буревестник" вместимостью 50 человек, а на февральских праздниках нам объявили, что "Буревестников" больше не будет, а будут маленькие автобусы, при этом их количество их уменьшилось до пяти. Сейчас в автобус помещается не больше 20 человек. Соответственно, с учетом того, что в школе первый урок начинается в 9 утра, большекабанских детей забирают в 7 утра, отвозят в школу, и там они полтора часа смотрят кино, бездельничают, ждут других. Они высаживают детей и дальше едет по остальным поселкам. Ну а возвращаются наши дети последними», - рассказала НСН представитель родителей.

По ее словам, это не все проблемы малышей на пути в школу.

«У нас в поселке раньше было пять остановок, однако зимой оставили только три на центральной улице. В итоге детям приходилось ходить до остановки по полтора километра пешком, они выходили заранее, а просыпаться приходилось в районе полшестого утра. При этом у нас короткая дорога до остановки, чтобы поехать учиться, идет через кладбище, овраг и мусорку. Наши дети очень хотят учиться, судя по всему, - столько они вынуждены пережить, чтобы попасть в школу», - заключила собеседница НСН.

Мы попросили руководство Татарстана вернуть детям возможность учиться, а не мучиться из-за дороги в школу.