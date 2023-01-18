Беглов рассказал Путину про зарплату дворников в Санкт-Петербурге

На встрече с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что частники платят дворникам 15-18 тысяч рублей в месяц, а поэтапный переход на новую систему уборки позволит увеличить эту сумму.

«Мы создаём свои городские предприятия, с 1 января уже приступили к реформированию. Нам нужно полтора-два года, чтобы полностью создать свою городскую структуру. Заработная плата 49 тысяч, и народ уже идёт», — уточнил Беглов.

Он добавил, что у дворников будет новая должность - «работник ручного труда». Кроме того, они будут обеспечены спецодеждой, инвентарём и техникой, комфортными условиями для отдыха.

Ранее власти Санкт-Петербурга решили провести за счёт городского бюджета конкурс среди дворников на звание лучшего, а также выбрать лучшего тракториста, сообщают «Невские новости».

