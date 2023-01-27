Путин поручил поднять зарплаты и снизить уровень бедности в России

Российский лидер Владимир Путин обратился к правительству с поручением принять меры для более быстрого роста реальных зарплат, а также уменьшения уровня бедности россиян в 2023 году. Данное поручение размещено на сайте Кремля.

Путин назвал стабильным состояние экономики РФ

Помочь правительству достичь требуемых целей должны органы исполнительной власти российских субъектов, а также Центробанк. Контроль за их выполнением поручен главе правительства России Михаилу Мишустину, руководству субъектов России и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Путин заявил, что задача должна быть выполнена до 1 марта текущего года, после этой даты ответственные лица обязаны будут представлять ежемесячные отчеты.

Ранее Путин Владимир Путин заявил, что экономика России находится в стабильном состоянии. Об этом пишут Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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