Путин поручил поднять зарплаты и снизить уровень бедности в России

Помочь правительству достичь требуемых целей должны органы исполнительной власти российских субъектов, а также Центробанк. Контроль за их выполнением поручен главе правительства России Михаилу Мишустину, руководству субъектов России и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Путин заявил, что задача должна быть выполнена до 1 марта текущего года, после этой даты ответственные лица обязаны будут представлять ежемесячные отчеты.

Ранее Путин Владимир Путин заявил, что экономика России находится в стабильном состоянии. Об этом пишут Telegram-канал «Радиоточка НСН».

