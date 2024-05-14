Беглов предложил запретить самокатам ездить по тротуарам в Петербурге

Правительство Санкт-Петербурга разработает поправки в федеральное законодательство о запрете передвижения самокатов по тротуарам и площадям. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов во время отчета перед Законодательным собранием.

По его словам, Петербург готов стать первым пилотным проектом в стране с таким запретом. Беглов добавил, что в ближайшее время предложения передадут депутатам Госдумы.