Беглов предложил запретить самокатам ездить по тротуарам в Петербурге

Правительство Санкт-Петербурга разработает поправки в федеральное законодательство о запрете передвижения самокатов по тротуарам и площадям. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов во время отчета перед Законодательным собранием.

По его словам, Петербург готов стать первым пилотным проектом в стране с таким запретом. Беглов добавил, что в ближайшее время предложения передадут депутатам Госдумы.

«Дорожных камер станет больше»: Что ждет электросамокатчиков в новом сезоне

Инициатива подразумевает, что регионы смогут самостоятельно определять зоны и характер ограничений для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Кроме того, для самокатов могут появиться платные парковочные места.

Активное развитие городской инфраструктуры, в частности строительство специальных дорожек, должно разделить движение электросамокатов от пешеходов, рассказал ранее декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:электросамокатСанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры