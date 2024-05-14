Беглов предложил запретить самокатам ездить по тротуарам в Петербурге
Правительство Санкт-Петербурга разработает поправки в федеральное законодательство о запрете передвижения самокатов по тротуарам и площадям. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов во время отчета перед Законодательным собранием.
По его словам, Петербург готов стать первым пилотным проектом в стране с таким запретом. Беглов добавил, что в ближайшее время предложения передадут депутатам Госдумы.
Инициатива подразумевает, что регионы смогут самостоятельно определять зоны и характер ограничений для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Кроме того, для самокатов могут появиться платные парковочные места.
Активное развитие городской инфраструктуры, в частности строительство специальных дорожек, должно разделить движение электросамокатов от пешеходов, рассказал ранее декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru