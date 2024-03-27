Номера на самокатах увеличат выявление нарушений ПДД на 30%

«В Москве у нас полностью новые самокаты с завода, вчера открыли сезон. В них установлены крупные автомобильные номера, они размещены на фронтальной части и сзади самоката. Это продолжение эксперимента, который мы делаем вместе с городским департаментом транспорта. В городе есть камеры, которые с помощью искусственного интеллекта распознают самокат, как объект движения. Если мы видим нарушение – человек не спешился на переходе, на самокате едут вдвоем или выезжают на проезжую часть, все автоматически фиксируется. По дате, времени и геолокации мы определяем поездку и принимаем меры. Раньше мы не могли обработать 30% поездок, номера помогут вычислять все нарушения», - пояснила она.

Собеседница НСН добавила, что компания заинтересована в том, чтобы пользователи не нарушали правил ПДД, для контроля за ситуацией предусмотрена система штрафов.