Номера на самокатах увеличат выявление нарушений ПДД на 30%
Самокатчики должны соблюдать правила, в противном случае их будут штрафовать согласно кодексу ПДД, рассказала НСН Юлия Камойлик.
Номерные знаки, которые появились на электросамокатах с началом нового сезона, позволят свести к минимуму число ДТП с их участием, заявила НСН пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Whoosh Юлия Камойлик. По ее словам, такое нововведение облегчает выявление возможных нарушений ПДД.
«В Москве у нас полностью новые самокаты с завода, вчера открыли сезон. В них установлены крупные автомобильные номера, они размещены на фронтальной части и сзади самоката. Это продолжение эксперимента, который мы делаем вместе с городским департаментом транспорта. В городе есть камеры, которые с помощью искусственного интеллекта распознают самокат, как объект движения. Если мы видим нарушение – человек не спешился на переходе, на самокате едут вдвоем или выезжают на проезжую часть, все автоматически фиксируется. По дате, времени и геолокации мы определяем поездку и принимаем меры. Раньше мы не могли обработать 30% поездок, номера помогут вычислять все нарушения», - пояснила она.
Собеседница НСН добавила, что компания заинтересована в том, чтобы пользователи не нарушали правил ПДД, для контроля за ситуацией предусмотрена система штрафов.
«У нас в оферте есть штрафы, которые совпадают с теми, что прописаны в ПДД. Есть вещи, за которые мы не можем штрафовать, например, за пьяное вождение, поскольку не можем его выявлять. В этом случае по очень косвенным признакам можем отказать в дальнейшем использовании сервиса. За поездки вдвоем можем выставить штрафы. Они начинаются у нас от 500 рублей, в случае порчи нашего имущества сумма выше. Также у нас есть функция плавного снижения скорости. Около 99% наших пользователей не нарушает правила и не создает помех. Но этот 1% вызывает опасения. При этом большую часть ПДД уже технологически реализовали, страхуем пользователей от нарушений. Например, максимальная скорость самоката по ПДД – 25 километров в час. Наш самокат даже с горки быстрее не поедет, будет притормаживать», - сказала Камойлик.
Ранее Ксения Эрдман в интервью «Радиоточке НСН» рассказала, что все прокатные самокаты предполагают страховку. В случае ДТП надо обратиться в техподдержку, а также вызвать полицию. При этом если инцидент случился с участием частного самоката, найти виновника помогут только камеры.
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