Больше прозрачности: Зачем вузам бесплатный государственный аналог «Антиплагиата»
Оценку плагиата в дипломах и диссертациях можно доверить ИИ, однако защита студенческих работ должна оставаться очной, сказала Ольга Пилипенко.
Спорные ситуации при оценке студенческих работ сегодня возникают нечасто, но появление единой бесплатной системы антиплагиата повысило бы прозрачность и объективность, заявила в беседе с НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
В России необходимо создать единый бесплатный государственный сервис проверки научных работ на плагиат, сообщил ТАСС депутат Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, в сфере проверки работ на отсутствие плагиата фактически сложилась монополия. Однако студенты не должны рисковать недопуском к защите, если у них нет возможности платить частной компании за проверку работы. Пилипенко допустила, что вузы бы поддержали такое нововведение.
«Сегодня при защите любых дипломных работ, тем более диссертаций, текст проходит обязательную проверку на антиплагиат. Все вузы самостоятельно принимают решение о допустимом объеме заимствований в работах, но стремятся к тому, чтобы плагиат был минимальным – не более 5%. Это формулы, законы, на которые обязательно надо ссылаться в научных разработках. Установить единые требования было бы правильно. Это обеспечило бы прозрачность научных исследований с публикацией результатов экспертизы с замечаниями по работам. Хотелось бы, чтобы разработки имели конкретный результат. Не просто научный отчет, а практические образцы для производства. Уверена, система будет направлена именно на оценку эффективности научных исследований. То есть в первую очередь на оценку результата», - рассказала она.
По словам собеседницы НСН, проверка на предмет плагиата важна, однако нельзя проводить защиту научных работ формально.
«Аспиранты нечасто оспаривают результаты. При подготовке к защите они несколько раз прогоняют свои работы по системе антиплагиата. По дипломным проектам есть единичные случаи оспаривания. Однако, если в образовательной или научной организации четко сформированы требования к дипломным проектам, диссертациям, тогда проблем не возникает. Иногда встречается предвзятое отношение. Поэтому, на мой взгляд, защиту научных работ нельзя проводить автоматически. Защита должна быть очная. На мой взгляд, человек должен показывать знания своей предметной области и работы. Неправильно оценивать все по формальным признакам только с помощью ИИ, это лишь первый шаг», - объяснила Пилипенко.
Ранее преподаватель магистратуры учителей словесности при НИУ ВШЭ Евгения Абелюк сообщала НСН, что система «Антиплагиат» часто занижает работам студентов процент оригинальности из-за своей гиперподозрительности.
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