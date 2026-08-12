В России необходимо создать единый бесплатный государственный сервис проверки научных работ на плагиат, сообщил ТАСС депутат Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, в сфере проверки работ на отсутствие плагиата фактически сложилась монополия. Однако студенты не должны рисковать недопуском к защите, если у них нет возможности платить частной компании за проверку работы. Пилипенко допустила, что вузы бы поддержали такое нововведение.

«Сегодня при защите любых дипломных работ, тем более диссертаций, текст проходит обязательную проверку на антиплагиат. Все вузы самостоятельно принимают решение о допустимом объеме заимствований в работах, но стремятся к тому, чтобы плагиат был минимальным – не более 5%. Это формулы, законы, на которые обязательно надо ссылаться в научных разработках. Установить единые требования было бы правильно. Это обеспечило бы прозрачность научных исследований с публикацией результатов экспертизы с замечаниями по работам. Хотелось бы, чтобы разработки имели конкретный результат. Не просто научный отчет, а практические образцы для производства. Уверена, система будет направлена именно на оценку эффективности научных исследований. То есть в первую очередь на оценку результата», - рассказала она.