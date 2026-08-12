«Берут конкретного человека с низкой социальной ответственностью, он сдаёт свой аккаунт в аренду. С этим надо бороться технологическим образом. Это задача огромного госаппарата. Если мы будем действовать сообща, то всё можно будет сделать быстро. Берут паспортные данные, оформляют на какого-то человека сим-карты и вот таким хитрым образом все это делают. Это десятки тысяч случаев. Это бизнес. Надо ограничить число регистраций сим-карт на одного человека. Если у каждого будет одна возможность завести аккаунт, то каждый человек будет переживать за свой аккаунт, как за паспорт. Мы должны приравнять онлайн и офлайн», — сказал он.

В 2026 году подход к регулированию деятельности блогеров приобретает более упорядоченный характер. Популярные авторы обязаны будут пройти процедуру регистрации в специализированном реестре. В случае несоблюдения закреплённых правил для них введут ряд ограничительных мер — в том числе запрет на размещение рекламы, приём пожертвований (донатов) и дальнейшее распространение публикуемых материалов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН призвал уделять больше внимания поддержке талантливых авторов, способных дарить аудитории эстетическое удовольствие.

