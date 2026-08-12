Всероссийское антитеррористическое учение пройдет в школах и детских садах РФ

По его словам, в мероприятии, которое состоится 18-19 августа, в этом году впервые примут участие дошкольные образовательные организации.

«Проверят практическую готовность педагогов, руководителей образовательных организаций», – сказал он.

Бугаев добавил, что в ходе учения будет отработан комплексный сценарий действий при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков заявил о необходимости ввести в школах уроки безопасности в интернете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

