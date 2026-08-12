Всероссийское антитеррористическое учение пройдет в школах и детских садах РФ
В школах и детских садах пройдёт Всероссийское антитеррористическое учение. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.
По его словам, в мероприятии, которое состоится 18-19 августа, в этом году впервые примут участие дошкольные образовательные организации.
«Проверят практическую готовность педагогов, руководителей образовательных организаций», – сказал он.
Бугаев добавил, что в ходе учения будет отработан комплексный сценарий действий при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников.
Ранее IT-эксперт Владимир Зыков заявил о необходимости ввести в школах уроки безопасности в интернете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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