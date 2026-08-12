Приложение «Ozon банка» стало недоступно в Google Play

Приложение «Ozon банка» стало недоступно в Google Play. Об этом со ссылкой на кредитную организацию сообщает RT.

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В пресс-службе банка отметили, что все скачанные ранее приложения продолжают работать.

«Также можно воспользоваться веб-приложением и в любой момент войти в личный кабинет банка через браузер», — указано в сообщении.

Ранее «Ozon банк» попал под санкции Евросоюза. При этом в кредитной организации сообщили, что, несмотря на рестрикции, внутри России в полном объёме возможны платежи, переводы и другие операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
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