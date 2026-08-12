Приложение «Ozon банка» стало недоступно в Google Play
Приложение «Ozon банка» стало недоступно в Google Play. Об этом со ссылкой на кредитную организацию сообщает RT.
В пресс-службе банка отметили, что все скачанные ранее приложения продолжают работать.
«Также можно воспользоваться веб-приложением и в любой момент войти в личный кабинет банка через браузер», — указано в сообщении.
Ранее «Ozon банк» попал под санкции Евросоюза. При этом в кредитной организации сообщили, что, несмотря на рестрикции, внутри России в полном объёме возможны платежи, переводы и другие операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Колоссальные убытки!»: Аграрии озвучили главные проблемы отрасли
- Директор Рижского рынка в Москве опроверг информацию о его сносе
- В Российском зерновом союзе спрогнозировали урожай на 2026 год
- Россиянам объяснили, почему сложно подобрать запчасти для китайских авто
- Инстасамка опровергла собственное заявление об отъезде из России
- Экс-главком зенитных войск Москвы назвал «лозунгами» идею о ракетных предупреждениях
- В Литве выкопают рвы у границы с Россией и Белоруссией
- Всероссийское антитеррористическое учение пройдет в школах и детских садах РФ
- Приложение «Ozon банка» стало недоступно в Google Play
- Больше прозрачности: Зачем вузам бесплатный государственный аналог «Антиплагиата»