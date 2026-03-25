«Слишком придирается!»: Преподаватель ВШЭ назвала изъяны «Антиплагиата»
Преподавателям часто приходится защищать студентов от самого «Антиплагиата», сказала НСН Евгения Абелюк.
Преподаватель магистратуры учителей словесности при НИУ ВШЭ Евгения Абелюк в эфире НСН посетовала на то, что система «Антиплагиат» часто занижает работам студентов процент оригинальность из-за своей гиперподозрительномсти.
В Совфеде разрабатывают законопроект, который должен урегулировать применение искусственного интеллекта (ИИ) в сфере образования. Об этом «Ведомостям» сообщила председатель Infowatch и член правления Ассоциации разработчиков программных продуктов Наталья Касперская. По ее словам, масштабы использования ИИ среди студентов уже значительны.
Согласно данным системы «Антиплагиат», около четверти учащихся применяют такие технологии при подготовке работ, а опросы показывают, что в целом к помощи ИИ прибегали 87% студентов, причем примерно половина использовала его для списывания. Абелюк отметила, что преподавателям часто приходится защищать студентов от самого «Антиплагиата».
«Я сталкивалась с тем, что у ”Антиплагиата” присутствует гиперподозрительность. Часто приходится писать письма, доказывая, что студент на самом деле не виноват. Это зависит от того, какие источники используются, что приписывается. Иногда даже кавычки играют большую роль! Надо уметь проверять то, что выдает ИИ. Надо уметь заниматься фактчекингом. Я много работаю с учителями и вижу, что у них есть такая проблема. Сейчас везде интернет, из-за чего люди привыкли брать любой материал. Этому тоже приходится учить. Надо уметь искать грамотные источники и проверять всю информацию», — сказала собеседница НСН.
Ранее кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой истории и гуманитарных наук ГГТУ Клим Булавкин говорил в эфире НСН, что следует изменить программу обучения, особенно в сфере гуманитарного образования, на фоне частого использования студентами ИИ при написании научных работ, чтобы преподаватели лично проверяли уровень знаний учащихся, но в нашу эпоху нейросети в обучении запрещать бессмысленно.
