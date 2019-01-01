Безработицу в России объяснили «экономикой на уровне XIX века»

«Лидеры списка, как ни считай, это республики Северного Кавказа и республика Тыва. Причин тому много. Во-первых, это регионы с высокой долей молодёжи, и, к сожалению, с низким уровнем образования. Молодёжь в любой стране — всегда та группа, которой сложнее найти работу, люди с низким образованием тоже. А тут одно умножается на другое. А дальше ситуация с экономикой в этих регионах. В них экономики крупных официальных игроков практически нет. Там экономика XIX века — она построена на экономике частных лиц и небольших предприятий. Такая экономика никогда не вытянет нормальный показатель, она всегда будет воспроизводить такой уровень безработицы», — объяснила эксперт.

Кроме того, по её словам, общий уровень жизни в республиках, вошедших в топ-5 по уровню безработице, крайне низок, что заставляет людей регистрироваться в качестве безработных ради мизерного пособия.

«Плюс то, что в этих регионах уровень жизни настолько низкий, что тот уровень пособия по безработице, которое с точки зрения Москвы очень маленькое, для них достаточно значим. Поэтому они идут и регистрируются, чего о жителях других регионов не скажешь — им это пособие ни уму, ни сердцу. И все эти факторы есть во всех этих регионах. И специфика населения, и экономики, и низкий уровень жизни. Всё вместе это даёт эти показатели», — разъяснила Варшавская.

Ранее профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта (МИИТ) Екатерина Самраилова заявила в интервью НСН, что безработица на самом деле может быть вдвое выше, чем говорят аналитики.

