Безработицу в России объяснили «экономикой на уровне XIX века»
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики объяснила, почему в республиках Северного Кавказа высока напряжённость на рынке труда.
Роструд выявил самый высокий показатель уровня напряжённости на рынке труда в Ингушетии. По данным ведомства, опубликованным на официальном сайте, на 1 июля 2019 года в республике он составил 118,4, тогда как средний по России показатель 0,5. Отмечается, что уровень безработицы в Ингушетии составляет 9,8% и является самым высоким среди всех регионов РФ. Близкие к верхней строчке антирейтинга оказались Чеченская Республика (23,8), Республика Дагестан (18,6), Карачаево-Черкессия (6,1) и Республика Тыва (5,2).
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в эфире НСН объяснила, почему именно в этих регионах страны сложилась такая ситуация на рынке труда.
«Лидеры списка, как ни считай, это республики Северного Кавказа и республика Тыва. Причин тому много. Во-первых, это регионы с высокой долей молодёжи, и, к сожалению, с низким уровнем образования. Молодёжь в любой стране — всегда та группа, которой сложнее найти работу, люди с низким образованием тоже. А тут одно умножается на другое. А дальше ситуация с экономикой в этих регионах. В них экономики крупных официальных игроков практически нет. Там экономика XIX века — она построена на экономике частных лиц и небольших предприятий. Такая экономика никогда не вытянет нормальный показатель, она всегда будет воспроизводить такой уровень безработицы», — объяснила эксперт.
Кроме того, по её словам, общий уровень жизни в республиках, вошедших в топ-5 по уровню безработице, крайне низок, что заставляет людей регистрироваться в качестве безработных ради мизерного пособия.
«Плюс то, что в этих регионах уровень жизни настолько низкий, что тот уровень пособия по безработице, которое с точки зрения Москвы очень маленькое, для них достаточно значим. Поэтому они идут и регистрируются, чего о жителях других регионов не скажешь — им это пособие ни уму, ни сердцу. И все эти факторы есть во всех этих регионах. И специфика населения, и экономики, и низкий уровень жизни. Всё вместе это даёт эти показатели», — разъяснила Варшавская.
Ранее профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта (МИИТ) Екатерина Самраилова заявила в интервью НСН, что безработица на самом деле может быть вдвое выше, чем говорят аналитики.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Куры не клюют. В России поставлен рекорд по «свободным деньгам»
- Путин снял российские санкции с Эритреи
- Лукашенко хочет сделать Украину общеевропейской болью
- Четверть питьевой воды в РФ признана подделкой, в регионах - доходит до 80%
- На Украине объявили об исчезновении генпрокурора Луценко