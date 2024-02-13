Больше половины россиян старше 22 лет отмечают День всех влюбленных

Порядка 63% россиян старше 22 лет празднуют День святого Валентина, пишет «Газета.Ru».

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По данным опроса платформы «Кукушка», всего лишь 3% участников опроса испытывают негативные эмоции к этому празднику, еще 35% опрошенных заявили, что либо не отмечают День всех влюбленных, либо относятся к нему нейтрально.

Результаты исследования показали, что 30% из тех, кто не празднует 14 Февраля, просто не с кем разделить этот день, еще 29% считают, что этот праздник придумали маркетологи, чтобы продавать больше цветов и шоколадных конфет, а другие 15% респондентов предпочитают отмечать только российские праздники — например, День Петра и Февронии.

Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заявила о снижении интереса ко Дню святого Валентина среди россиян.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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