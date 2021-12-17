«Место сбора денег»: Автомобилисты сэкономят на отмене техосмотра

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 17 декабря заявил, что закон об отмене обязательного техосмотра будет принят нижней палатой парламента до конца года. Техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов машины или мотоцикла. Во всех остальных случаях обычным авто- и мотовладельцам получать диагностическую карту можно будет в добровольном порядке - по желанию.

«Техосмотр появился тогда, когда у нас в 70-х годах началась автомобилизация, когда заработал "АвтоВАЗ", "Москвич" и машины стали достаточно массовым явлением. Системы техобслуживания не было вообще. Появилась она, по сути, в 90-е годы как таковая, как какой-то гарант того, что автомобили выезжают в приличном состоянии. Это появилось от бедности, а не от необходимости. Талоны техосмотра, а потом диагностические карты - покупали. Причем опросы, которые велись в стране начиная с 2000-х годов, говорят, что при системе, которая принадлежала ГАИ, покупали диагностические карты примерно в 80% случаев, а после того как ее в 2013 году передали в Российский союз автостраховщиков (РСА) – в 90% случаев», - отметил Моржаретто.

По его словам, люди, которые знали, что не пройдут техосмотр, сразу покупали диагностические карты.

«В случае аварии отвечать будет только водитель, как написано в ПДД, пункт о проведении техосмотра вообще не причем. Техосмотр - это такое дополнительное место, где собирают деньги. Больше "хлама" на улицах не появится. Есть совершенно законные способы у ГИБДД такие машины убрать с дороги», - резюмировал Моржаретто.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не согласился с идеей отменить штрафы за грязные автомобильные номера.

