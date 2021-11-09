Госдума в первом чтении приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об отмене обязательного технического осмотра для личного автотранспорта, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ предписывает прохождение техосмотра для частных автомобилей и мотоциклов только при постановке на учёт, например, при смене собственника. Данная мера касается транспортных средств старше четырёх лет, включая год изготовления.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данное решение «облегчит жизнь многим автовладельцам». При этом он напомнил, что для автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится и они будут обязаны проходить техосмотр.

Ранее 80% участников опроса Fresh Auto заявили, что техосмотр необходим, поскольку от него зависит безопасность водителей и пассажиров, сообщает RT.

