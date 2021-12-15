«Для пройдох»: Движение автомобилистов осудило отмену штрафов за грязные номера

Автомобилист Виктор Похмелкин считает, что если отменить штраф за грязные номера, то это нарушение нельзя будет отследить в сухое время года. 


Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин не согласился с идеей отменить штрафы за грязные автомобильные номера: умышленно загрязняя их, «пройдохи» оказываются в выигрыше, а добросовестные водители - в дураках, заявил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее руководитель комитета Госдумы по социальной политике, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что России необходимо изучить мировой опыт содержания автомобильных дорог и не штрафовать водителей за грязные номера, пока трассы не будут обслуживаться должным образом. Похмелкин отметил, что за это нарушение в России и так редко штрафуют.

«Иногда, конечно, сотрудники ГИБДД устраивают рейды. Но и то, если номер совсем не читаемый только с одной стороны, то они предлагают его почистить и сделать читаемым. А после этого отпускают. Всегда в такую погоду можно сказать, что: "Я выехал нормально, но пока доехал - залепило снегом и грязью, а я ничего не видел"», - отметил он.
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Автомобилист заявил, что не согласен с предложением Нилова.

«Я не считаю это какой-то сверхострой проблемой. Тем более, как тогда быть в хорошую погоду с нечитаемыми номерами? Сейчас многие специально делают номера нечитаемыми, чтобы избежать, например, оплаты парковки, или чтобы не попасть под камеры. То есть для того, чтобы избежать ответственности. И тогда такие "пройдохи" оказываются в выигрыше, а мы с вами - в дураках. Я не могу согласиться с таким предложением и считаю, что никакой угрозы для добросовестных водителей тут нет, потому что они все равно будут следить за своими номерами», - заключил он.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «в правилах дорожного движения в России сейчас много «мутных» пунктов».

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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