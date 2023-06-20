«Неравенство и конфликты»: Названа основная причина роста числа беженцев в мире
Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН назвал основные причины увеличения числа мигрантов по всему миру.
Президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН перечислил основные причины увеличения количества мигрантов по всему миру. По его словам, основным фактором переселения людей являются различные конфликты на государственном уровне.
«За последние 10 лет мы видим увеличение количества различных конфликтов. Была очень сложная ситуация в Сирии, в результате которой оттуда было огромное количество беженцев. Были конфликты в Африке. Оттуда люди тоже едут. Люди часто вынуждены переехать в другое место из-за климатических изменений. Еще меняется климат, хотя я считаю, что это цикличный процесс. Мы видим, что какие-то регионы становятся более засушливыми, люди оттуда уезжают и так далее», - разъяснил собеседник НСН.
В дополнение эксперт заострил внимание на росте неравенства между социальными классами, что тоже подталкивает людей к переселению.
«Все сильнее растет неравенство между богатыми странами и бедными. Люди из развивающихся стран имеют доступ к интернету. Они видят у себя на телефоне то, как можно жить. Думают, что они так тоже смогут. Они, соответственно, пытаются нелегально зачастую доехать, подать какой-то статус, что-то рассказать», - заключил эксперт.
Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в разговоре с НСН заявил, что в России стоит провести исторический эксперимент и временно отказаться от трудовых мигрантов, чтобы оценить их экономическую значимость, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минцифры исключил обсуждение входа в интернет по паспорту
- Байден заявил, что занимается американской внешней политикой 207 лет
- СМИ: Цена перелета экономклассом по России достигла максимума с 2000 года
- Концерт «Би-2» отменили на востоке Казахстана из-за пожаров
- Средства РЭБ посадили дрон ВСУ на севере Крыма
- СМИ: ВСУ обстреляли 10 снарядами село в Брянской области
- В России начали тестирование нового браузера «Луна»
- СМИ: Грузия заняла первое место по поставкам тихих вин в Россию
- В Ярославле загорелся склад на площади 2500 кв. м
- В России появится аналог «Зеленой карты» для дружественных стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru