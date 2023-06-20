«Неравенство и конфликты»: Названа основная причина роста числа беженцев в мире

«За последние 10 лет мы видим увеличение количества различных конфликтов. Была очень сложная ситуация в Сирии, в результате которой оттуда было огромное количество беженцев. Были конфликты в Африке. Оттуда люди тоже едут. Люди часто вынуждены переехать в другое место из-за климатических изменений. Еще меняется климат, хотя я считаю, что это цикличный процесс. Мы видим, что какие-то регионы становятся более засушливыми, люди оттуда уезжают и так далее», - разъяснил собеседник НСН.

В дополнение эксперт заострил внимание на росте неравенства между социальными классами, что тоже подталкивает людей к переселению.



«Все сильнее растет неравенство между богатыми странами и бедными. Люди из развивающихся стран имеют доступ к интернету. Они видят у себя на телефоне то, как можно жить. Думают, что они так тоже смогут. Они, соответственно, пытаются нелегально зачастую доехать, подать какой-то статус, что-то рассказать», - заключил эксперт.

Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в разговоре с НСН заявил, что в России стоит провести исторический эксперимент и временно отказаться от трудовых мигрантов, чтобы оценить их экономическую значимость, передает «Радиоточка НСН».

