Мединский: РФ и Украина обменяются молодыми солдатами по формуле «всех на всех»

Россия и Украина проведут обмен попавшими в плен молодыми солдатами до 25 лет по формуле «всех на всех». Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

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Говоря об итогах российско-украинской встречи 2 июня, он указал, что по такой же формуле Москва и Киев обменяются тяжелоранеными и тяжелобольными.

«Потолок составит не менее тысячи человек... Может больше... Цифры подбиваются», - отметил Мединский.

Он также добавил, что на следующей неделе Россия передаст Украине шесть тысяч замороженных тел украинских офицеров и солдат.

Ранее Мединский заявил, что будут установлены постоянные медкомиссии для формирования списков на обмен тяжелоранеными бойцами, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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