Мединский: РФ и Украина обменяются молодыми солдатами по формуле «всех на всех»

Говоря об итогах российско-украинской встречи 2 июня, он указал, что по такой же формуле Москва и Киев обменяются тяжелоранеными и тяжелобольными.

«Потолок составит не менее тысячи человек... Может больше... Цифры подбиваются», - отметил Мединский.

Он также добавил, что на следующей неделе Россия передаст Украине шесть тысяч замороженных тел украинских офицеров и солдат.

Ранее Мединский заявил, что будут установлены постоянные медкомиссии для формирования списков на обмен тяжелоранеными бойцами, сообщает RT.

