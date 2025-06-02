Россиянам рассказали о влиянии сильных магнитных бурь на людей

Он отметил, что некоторые люди - метеочувствительные, и из-за колебания магнитного поля во время бурь они испытывают дискомфорт.

«Это объяснимо с точки зрения физики... внутри нас течёт проводник, то есть кровь. Магнитное поле влияет на этот самый проводник», — пояснил эксперт.

Эйсмонт добавил, что метеочувствительные люди знают о своей особенности и принимают препараты, которые им назначают врачи для смягчения симптомов.

Ранее доктор медицинских наук Юрий Гурфинкель заявил, что молодые люди менее подвержены влиянию магнитных бурь, сообщает «Свободная пресса».

