Россиянам рассказали о влиянии сильных магнитных бурь на людей
Большинство людей не ощущают на себе воздействия сильных магнитных бурь. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
Он отметил, что некоторые люди - метеочувствительные, и из-за колебания магнитного поля во время бурь они испытывают дискомфорт.
«Это объяснимо с точки зрения физики... внутри нас течёт проводник, то есть кровь. Магнитное поле влияет на этот самый проводник», — пояснил эксперт.
Эйсмонт добавил, что метеочувствительные люди знают о своей особенности и принимают препараты, которые им назначают врачи для смягчения симптомов.
Ранее доктор медицинских наук Юрий Гурфинкель заявил, что молодые люди менее подвержены влиянию магнитных бурь, сообщает «Свободная пресса».
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