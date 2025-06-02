В Госдуме предложили подключить полицию и юристов к «Разговорам о важном»

Полицию и юристов следует подключить к «Разговорам о важном». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачев.

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По его словам, российские школьники продолжают попадать «под влияние агентов противника», что может свидетельствовать о том, что озвученная на классынх часах информация доходит «не до всех».

«Сотрудники МВД и юридические ассоциации... обладая специальными знаниями, смогут наиболее полно рассказать о последствиях незаконных действий школьникам», - подчеркнул парламентарий.

Толмачев добавил, что также на эту тему с детьми должны откровенно поговорить родители.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости аккуратно проработать возможность введения «Разговоров о важном» в детских садах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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