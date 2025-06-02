Биометрия на досмотре появится в большинстве аэропортов РФ к 2030 году

Массовое внедрение системы биометрического прохода в зону предполетного досмотра в российских аэропортах ожидается к 2029-2030 году. Об этом заявил заместитель гендиректора аэропорта «Шереметьево» Дмитрий Ильин на конференции ЦИПР, сообщает РИА Новости.

По его словам, технология уже несколько лет находится в стадии проработки. Перед масштабным внедрением предстоит завершить тестирование и пройти обязательную сертификацию программно-аппаратных комплексов в ФСБ.