Россиянам рассказали, чем можно заменить квас и кефир в окрошке

Найти сбалансированную альтернативу квасу и кефиру, которая будет без сахара и молока и позволит сохранить вкус традиционной окрошки, сложно. Об этом сайту aif.ru рассказал диетолог-эндокринолог Антон Поляков.

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По его словам, можно использовать домашний квас, в котором, в отличие от магазинного, «сахар не подразумевается».

Он отметил, что также не исключены и эксперименты с экзотическими заправками, например, кокосовым молоком и пряно-острыми соусами.

«Но назвать это окрошкой язык не повернется», - заключил Поляков.

Ранее диетолог Нурия Дианова заявила, что наиболее полезной заправкой для окрошки является белый квас, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: Wikimedia Commons
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