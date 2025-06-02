Россиянам рассказали, чем можно заменить квас и кефир в окрошке

По его словам, можно использовать домашний квас, в котором, в отличие от магазинного, «сахар не подразумевается».

Он отметил, что также не исключены и эксперименты с экзотическими заправками, например, кокосовым молоком и пряно-острыми соусами.

«Но назвать это окрошкой язык не повернется», - заключил Поляков.

Ранее диетолог Нурия Дианова заявила, что наиболее полезной заправкой для окрошки является белый квас, сообщает «Свободная пресса».