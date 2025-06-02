Экс-военнослужащего заочно приговорили к пожизненному за поджог корабля

Бывший военнослужащий Александр Терехов заочно приговорен Балтийским флотским военным судом к пожизненному заключению по делу о диверсии на корабле ВМФ. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

Суд признал 32-летнего Терехова виновным в государственной измене, диверсии, дезертирстве и незаконном пересечении границы. Согласно материалам дела, в апреле 2024 года он совершил поджог помещения боевой рубки малого ракетного корабля «Серпухов», находившегося в гавани Балтийска, действуя по заданию представителей Главного управления разведки Минобороны Украины.