Экс-военнослужащего заочно приговорили к пожизненному за поджог корабля
Бывший военнослужащий Александр Терехов заочно приговорен Балтийским флотским военным судом к пожизненному заключению по делу о диверсии на корабле ВМФ. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.
Суд признал 32-летнего Терехова виновным в государственной измене, диверсии, дезертирстве и незаконном пересечении границы. Согласно материалам дела, в апреле 2024 года он совершил поджог помещения боевой рубки малого ракетного корабля «Серпухов», находившегося в гавани Балтийска, действуя по заданию представителей Главного управления разведки Минобороны Украины.
Следствие установило, что на момент преступления Терехов проходил службу и был недоволен внешнеполитическим курсом России. После атаки он покинул территорию РФ, пересек границу с Литвой и впоследствии оказался на Украине.
По данным прокуратуры, ущерб Министерству обороны РФ от действий осужденного превысил 56 миллионов рублей. Кроме материального урона, пострадал один из сослуживцев Терехова. Суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы, из которых первые десять лет он должен отбыть в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии особого режима, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru