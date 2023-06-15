«Попробуйте обойтись»: Главе СПЧ Фадееву предложили отказаться от «ненужных» мигрантов

«Нам немножко странно, что председатель СПЧ с какой-то периодичностью выдвигает инициативы, ужесточающие положение иностранных работников. Мы не видим какой-то необходимости в этом. Знание русского языка проверяется, когда выдается патент. Люди сдают этот экзамен с первого или второго раза, в процессе работы улучшают свои знания языка. Почему Фадееву вдруг показалось, что нужно сделать более жестко и уменьшить количество мигрантов? Для меня это загадка», - отметил он.

Каримов также напомнил, что правительство, демографы и работодатели придерживаются другой точки зрения.

«Правительство наоборот говорит, что мигрантов не хватает в ключевых секторах. Демографы говорят, что перспективы не такие радужные, экономика требует трудовые ресурсы. Работодатели нуждаются в трудовых мигрантах. Я могу сказать, что Россия находится на историческом минимуме безработицы. Не так много людей сейчас готовы заменить мигрантов. Иногда нам кажется, чтобы лучше какой-то исторический эксперимент прошел, потому что со всех сторон несется, что «вот, мигранты понаехали» и так далее. Если это так, тогда можно попытаться обойтись без трудовых мигрантов. Может, россияне начнут работать на двух работах, и страна обойдется без мигрантов. Невозможно вот так постоянно оправдываться. Давайте попробуем, ребята, без мигрантов. Если не получится, надо зарубить на носу, что мигранты экономически необходимы», - рассказал собеседник НСН.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что мониторинг социальных сетей мигрантов будет иметь низкую эффективность.

