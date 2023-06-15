«Попробуйте обойтись»: Главе СПЧ Фадееву предложили отказаться от «ненужных» мигрантов
Ренат Каримов заявил НСН, что в организации устали оправдываться и напоминать о значимости мигрантов в ключевых отраслях.
В России стоит провести исторический эксперимент и временно отказаться от трудовых мигрантов, чтобы оценить их экономическую значимость, заявил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в разговоре с НСН. Он напомнил, что мигрантов и так не хватает в ключевых секторах.
Накануне глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на тематической сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что необходимо ввести обоснованные квоты на привлечение иностранной рабочей силы в РФ и жесткий отбор работников. Он отметил, что нельзя приглашать работников, которые даже не знают языка, а потом создают в России анклавы. Каримов удивился такому предложению.
«Нам немножко странно, что председатель СПЧ с какой-то периодичностью выдвигает инициативы, ужесточающие положение иностранных работников. Мы не видим какой-то необходимости в этом. Знание русского языка проверяется, когда выдается патент. Люди сдают этот экзамен с первого или второго раза, в процессе работы улучшают свои знания языка. Почему Фадееву вдруг показалось, что нужно сделать более жестко и уменьшить количество мигрантов? Для меня это загадка», - отметил он.
Каримов также напомнил, что правительство, демографы и работодатели придерживаются другой точки зрения.
«Правительство наоборот говорит, что мигрантов не хватает в ключевых секторах. Демографы говорят, что перспективы не такие радужные, экономика требует трудовые ресурсы. Работодатели нуждаются в трудовых мигрантах. Я могу сказать, что Россия находится на историческом минимуме безработицы. Не так много людей сейчас готовы заменить мигрантов. Иногда нам кажется, чтобы лучше какой-то исторический эксперимент прошел, потому что со всех сторон несется, что «вот, мигранты понаехали» и так далее. Если это так, тогда можно попытаться обойтись без трудовых мигрантов. Может, россияне начнут работать на двух работах, и страна обойдется без мигрантов. Невозможно вот так постоянно оправдываться. Давайте попробуем, ребята, без мигрантов. Если не получится, надо зарубить на носу, что мигранты экономически необходимы», - рассказал собеседник НСН.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что мониторинг социальных сетей мигрантов будет иметь низкую эффективность.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме призвали правительство оградить страну от возможного глобального кризиса
- Минюст заявил о намерении развивать закон об иноагентах
- Лихачев рассказал о давлении на «Росатом» со стороны Запада
- Массовые отравления детей произошли в двух лагерях Нижегородской области
- Даниил Медведев проиграл в стартовом матче на турнире в Хертогенбосе
- Минобороны Нидерландов: поставка F-16 Украине пока не стоит на повестке дня
- «Жёсткий развод»: Экс-глава МИД Австрии оценила отношения России и Запада
- Рогов сообщил о тяжелейших боях в Запорожской области
- ХК «Ак Барс» продлил контракт с Билялетдиновым
- Глава «Сбербанка» Греф: нейросеть можно задействовать в госуправлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru