Мединский заявил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией

Россия и Украина обсудили на встрече в Стамбуле 2 июня тему возвращения детей. Об этом заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

Мединский: РФ и Украина обменяются молодыми солдатами по формуле «всех на всех»

Во время общения с журналистами он подчеркнул, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией в ходе конфликта.

«Есть дети, спасённые нашими солдатами... с риском вытащенные из зоны боевых действий», - указал Мединский.

Он добавил, что Москве передали список из 339 фамилий детей, при этом Россия уже вернула Украине 101 ребенка, а Киев - 22.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что Россия, при посредничестве Катара, передала на Украину пятерых детей, пишут «Известия».

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ФОТО: ТАСС / Рамиль Ситдиков
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