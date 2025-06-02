Мединский заявил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией
Россия и Украина обсудили на встрече в Стамбуле 2 июня тему возвращения детей. Об этом заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.
Во время общения с журналистами он подчеркнул, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией в ходе конфликта.
«Есть дети, спасённые нашими солдатами... с риском вытащенные из зоны боевых действий», - указал Мединский.
Он добавил, что Москве передали список из 339 фамилий детей, при этом Россия уже вернула Украине 101 ребенка, а Киев - 22.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что Россия, при посредничестве Катара, передала на Украину пятерых детей, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru