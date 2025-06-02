Мединский: РФ предложила Украине прекращение огня, чтобы собрать тела погибших

Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на конкретных участках фронта, чтобы собрать тела погибших. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

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В ходе общения с журналистами после российско-украинской встречи 2 июня, он указал, что военные Украины пообещали в ближайшее время проработать данное предложение.

«Мы хотим создать условия, чтобы тела погибших были собраны и переданы для захоронения», - заключил Мединский.

Ранее в Минобороны РФ заявили о завершении масштабного обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Рюмин
ТЕГИ:ПеремириеПереговорыУкраинаРоссияВладимир Мединский

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