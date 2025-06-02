Мединский: РФ предложила Украине прекращение огня, чтобы собрать тела погибших

В ходе общения с журналистами после российско-украинской встречи 2 июня, он указал, что военные Украины пообещали в ближайшее время проработать данное предложение.

«Мы хотим создать условия, чтобы тела погибших были собраны и переданы для захоронения», - заключил Мединский.

Ранее в Минобороны РФ заявили о завершении масштабного обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000», сообщает RT.