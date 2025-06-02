Шаман решил жениться на Мизулиной
2 июня 202517:29
Заслуженный артист РФ, певец Шаман (Ярослав Дронов) в эфире телеканала НТВ заявил, что намерен взять в жёны главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину.
На вопрос о дате предстоящего бракосочетания он ответил, что всё произойдёт летом.
«Свадьба будет летом. Какого года — не знаю, но точно летом», — заключил исполнитель.
Ранее Шаман и Мизулина официально подтвердили свои отношения, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru