Шаман решил жениться на Мизулиной

Заслуженный артист РФ, певец Шаман (Ярослав Дронов) в эфире телеканала НТВ заявил, что намерен взять в жёны главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину.

Премьера песни Шамана для «Интервидения» состоится 7 июня

На вопрос о дате предстоящего бракосочетания он ответил, что всё произойдёт летом.

«Свадьба будет летом. Какого года — не знаю, но точно летом», — заключил исполнитель.

Ранее Шаман и Мизулина официально подтвердили свои отношения, пишут «Известия».

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
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