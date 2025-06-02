Шаман решил жениться на Мизулиной

Открытие Рублево-Архангельской линии метро улучшит доступность транспорта для миллиона москвичей Занятия на сапах и каяках стартуют в «Московском долголетии» Разрешенную скорость на участке ТТК в районе Беговой улицы понизят до 60 км/ч Региональный этап «Кожаного мяча» завершился в Москве Чум установят в вольере для оленей в нацпарке «Лосиный остров»